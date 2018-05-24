У Росії відреагували на результати розслідування катастрофи MH17 над Донбасом

Міноборони Росії відмовилося визнати висновки Спільної слідчої групи щодо катастрофи MH17 над Донбасом.

У Міноборони Росії прокоментували результати міжнародного розслідування катастрофи малайзійського лайнера на Донбасі. За їхньою псевдоверсією, літак збили з українського "Бука".

В оборонному відомстві РФ стверджують, що російські ЗРК ніколи не перетинали український кордон, передає "РИА Новости".

"Дурість. Це явно фейк", - заявив, у свою чергу, заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін.

Читайте такожВідтворено маршрут "Бука", який збив МН17 над Донбасом (відео)

Він переконаний, що заяви слідчої групи, що розслідує обставини катастрофи Boeing на Донбасі, про наявність доказів приналежності Збройним силам РФ ЗРК "Бук", з якого був збитий малайзійський лайнер, "є фейком, оскільки встановити за відбитками пальців приналежність уламків до певної бригади неможливо".

Міжнародна слідча група 24 травня заявила, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який збив "Боїнг" Malaysia Airlines у Донецькій області, належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді Міноборони Росії.