В УКРОПі нагадали Порошенку його обіцянки і закликали Раду почати процедуру імпічменту

У партії нагадують, що рівно чотири роки тому Петра Порошенка було обрано президентом України.

«Українське об’єднання патріотів» закликає народних депутатів від інших партій і фракцій поставити підписи під документом, що має започаткувати парламентську процедуру відставки президента в порядку імпічменту.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці УКРОПу в Facebook.

"Чим довше Порошенко лишатиметься президентом, тим стрімкіше наша країна котитиметься до прірви", - наголосили в УКРОПі.

У партії нагадують, що рівно чотири роки тому Петра Порошенка було обрано президентом України.

"І під час передвиборчої кампанії, і після інавгурації він годував український народ обіцянками – переконував, що АТО триватиме лічені дні, запевняв, що долар буде по 10, присягався продати російський Roshen та повернути Крим. Він випробовував і продовжує випробовувати терпіння українців злочинною бездіяльністю – агресор досі веде бізнес на нашій землі, держава стала ще активніше торгувати з РФ, дипломатичні стосунки з загарбником не розірвано. Ба більше – влада заплющує очі на діяльність шпигунських установ на зразок «Россотруднічєства», які вербують українців, орудуючи глибоко в тилу. Петре Олексійовичу, Небесна сотня віддала свої життя на Майдані, а українські воїни вже п’ятий рік гинуть на сході зовсім не для того, аби на чолі країни стояв бездіяльний президент!", - йдеться у повідомленні.