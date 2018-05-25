УКРОП пропонує уряду план протидії агресії Росії в Азовському морі

У політсилі зазначили, що будівництво Керченського мосту ускладнило роботу українських портів Бердянська й Маріуполя та може призвести до їхнього закриття.

Українська влада не має плану дій щодо відновлення вільного використання Азовського моря після будівництва Керченського мосту в окупованому Криму. Про це йдеться в офіційному запиті представників «Українського об’єднання патріотів», адресованому прем’єр-міністру Володимиру Гройсману.

Документ підготували народні депутати з міжфракційного об’єднання УКРОП Тарас Батенко, Олександр Шевченко, Віктор Шевченко, Ірина Констанкевич, Віталій Купрій, Олександр Дубінін та Валентин Дідич.

«Дії Чорноморського флоту РФ, окупаційного військового угруповання в Криму, збройних сил Росії, розміщених у Південному федеральному окрузі РФ, поставили під загрозу окупації регіони України, які прилягають до акваторії Азовського моря. Ситуація загострилася в другій половині травня 2018 року», – заявили в УКРОПі.

У політсилі зазначили, що будівництво Керченського мосту ускладнило роботу українських портів Бердянська й Маріуполя та може призвести до їхнього закриття.

«Складається враження, що українська влада не усвідомлює загрозу ситуації в регіоні Азовського моря. Керівництво держави не запропонувало жодної контрстратегії, яка завадила б подальшій окупації суверенної України», – наголосили представники УКРОПу.

Крім того, РФ намагається перекрити доступ до корисних копалин і промислового вилову риби в Азовському морі та Керченській протоці. Утім, українська влада ніяк не реагує на активізацію агресора на п’ятому році війни.

«Дипломатичні, економічні, культурні відносини не розірвано. Україна не анулювала діючі двосторонні договори, які регулюють ці відносини, і створює додаткові можливості для дипломатичних, політичних, економічних, військових та пропагандистських маневрів Росії», – наголосили автори запиту.

З огляду на ескалацію конфлікту, депутати від УКРОПу закликали уряд внести на розгляд Президента пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з РФ. У свою чергу українські дипломати повинні проінформувати дружні держави про агресивні дії Росії в Азовському морі та ініціювати розгляд цього питання на засіданні Ради Безпеки ООН.

Водночас мають бути розірвані всі українсько-російські угоди щодо співробітництва чи спільного використання Азовського моря й Керченської протоки. Крім того, українській стороні слід взяти під охорону територіальні води, забезпечивши їхнє морське патрулювання.

Влада має ініціювати створення багатонаціонального військово-морського з’єднання спеціального призначення та закликати міжнародних партнерів запровадити санкції проти всіх портів РФ у Чорному та Азовському морях.

Також автори звернення запропонували уряду розглянути на закритих засіданнях питання щодо формування боєздатної групи ВМСУ в Азовському морі та збільшення обсягів фінансування ВМСУ та Прикордонних військ у частині посилення їхньої боєздатності з внесенням відповідних змін до державного бюджету на поточний рік.