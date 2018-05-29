Україна і Угорщина проведуть переговори щодо закону про мову освіти

Угорська сторона буде сприяти цим консультаціям, щоб вони пройшли успішно.

Міністерство освіти України 5 червня проведе консультації з представниками угорської громади щодо мовних статей закону про освіту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками зустрічі з угорським колегою Петером Сіярто, передає "Європейська правда".

"Угорська сторона буде сприяти цим консультаціям, щоб вони пройшли успішно. Потім зустрінуться два глави МЗС і Міносвіти за участі угорської громади для того, щоб остаточно визначити те рішення, яке буде працювати для наших громадян угорського походження", - сказав Клімкін.

За його словами, "логіка рішень полягає в тому, щоб прибрати цю дискримінацію, щоб викладання мови було покращене, щоб вони (представники нацменшини, - ред.) розуміли, в якій вони країні живуть, але й щоб допомогти їм повністю зберегти самобутність".

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Зустріч на рівні міністрів запланована також на червень, зазначив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО сподівається на швидке вирішення суперечки між Україною та Угорщиною.

Нагадаємо, раніше уряд Угорщини неодноразово заявляв, що буде блокувати співпрацю України й НАТО доти, поки Київ не «відновить права», які раніше надавалися в Україні національним меншинам.