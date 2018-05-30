В ОБСЄ закликали негайно розслідувати вбивство Бабченка

01:21, 30 травня 2018
Політика
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Бабченко був убитий 29 травня / ТСН

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Про це написав президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір в Twitter.

"Нажаханий від повідомлень про те, що відомий російський журналіст Аркадій Бабченко застрелений в його будинку в Києві. Я закликаю владу України провести негайне, детальне і повне розслідування", - підкреслив він.

29 травня в російського журналіста Аркадія Бабченко стріляли в його будинку в Києві. Від отриманих поранень він помер в кареті швидкої допомоги.

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Теги: #Аркадій Бабченко