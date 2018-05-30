Нормативно-правову базу для проведення виборів на Донбасі треба доопрацювати - посол Франції при ООН

Дипломат закликав розробити план організації місцевих виборів в максимально спокійний умовах.

Нормативно-правову базу для проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей, які окуповані російськими бойовиками, треба доопрацювати.

Читайте такожСмерть школярки від снаряду бойовиків на Донбасі: у ГПУ представили докази

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку заявив постійний представник Франції при ООН Франсуа Делатр.

Дипломат оголосив спільну заяву від двох країн-учасниць переговорів у "нормандському форматі" - Франції та Німеччини.

Зокрема, він наголосив, що довгострокове урегулювання ситуації на Донбасі залежатиме від політичних і економічних заходів, які доведеться реалізувати.

"Значний прогрес, якого добилася українська влада за останні три роки в плані політичних домовленостей в рамках Мінських угод, ми відзначаємо, але при цьому необхідно допрацювати нормативно-правову базу для проведення місцевих виборів в деяких райнах Донецької і Луганської областей, і розробити план їх організації в максимально спокійних умовах", - заявив Делатр.

Також він заявив, що Франція і Німеччина виступають з ініціативою втілення конкретних заходів для покращення життя на Донбасі, і зокрема, гарантувати право на пенсію, направити місію експертів з екологічних питань.

Посол заявив, що обидві країни продовжать підтримувати населення Донбасу, яке страждає в результаті конфлікту на сході України, а також анексії Криму.

"Наші зусилля в рамках "нормандського формату" - це висловлення нашого прагнення полегшити страждання мешканців та закласти міцну основу для стійкого миру на усьому європейському континенті", - заявив Делатр.