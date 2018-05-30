Російська пропагандистка "поховала" нардепа Парасюка (фото)

На думку пропагандистки РФ, опозиціонерам краще терпіти переслідування в Росії, ніж бути вбитими у Києві.

Головний редактор телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, коментуючи вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, "приписала" до убитих в українській столиці депутата Володимира Парасюка.

"Шеремет, Парасюк, Бузина, Вороненков, Бабченко. Савченко сидить", - написала вона у своїй соцмережі.

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"Вже який раз одне і те ж: такий-то убитий в Києві. Раніше він залишив Росію, побоюючись переслідувань. Слухайте, їжаку зрозуміло, що, побоюючись переслідувань у Росії, найбільш нерозумно їхати в Київ. Краще вже вас переслідуватимуть тут, ніж грохнуть там", - додала Симоньян.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили в Дніпровському районі Києва на порозі будинку, в якому він жив, ввечері 29 травня.