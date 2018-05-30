СБУ анонсувала проведення сьогодні брифінгу щодо вбивства журналіста Бабченка

Голова СБУ проведе брифінг щодо розслідування вбивства Бабченка. Брифінг розпочнеться о 17:00.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак проведе сьогодні брифінг щодо розслідування вбивства у Києві журналіста телеканалу ATR, громадянина Росії Аркадія Бабченка. Читайте такожВ ЄС сподіваються на швидке та відкрите розслідування вбивства Бабченка Як повідомляє прес-центр СБУ, «сьогодні, 30 травня, о 17.00 у прес-центрі СБУ (вул. Володимирська, 35) відбудеться брифінг голови Служби безпеки України Василя Грицака щодо справи Бабченка». Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, де він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

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