Посол України в Будапешті пояснила "іноземним представникам" ситуацію довкола Бабченка

Дипломат наголосила, що Україна зобов'язана захищатися у зв'язку з російською гібридною війною.

Посол України в Угорщині Любов Непоп заявляє, що ознайомила угорську сторону та іноземних представників в Будапешті з ситуацією довкола інсценування "вбивства" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

Про це дипломат повідомила у соціальній мережі Facebook.

"Вчора мала низку нагод обговорити з угорськими та іноземними представниками в Будапешті питання попередження спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Ознайомила їх з ходом операції та закликала сприяти в мобілізації міжнародної підтримки для посилення санкцій проти російського агресора та тиску на Кремль з метою звільнення українських політв'язнів з російських в’язниць", - зазначила посол.

"З боку наших партнерів було повне розуміння того, що Україна не лише мала право, а й зобов'язана захищатися проти російської гібридної війни", - стверджує посол.

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За її словами, у рамках гібридної агресії проти України Росія застосовує практику індивідуального терору у вигляді замовних вбивств.

"Запобігання новим випадкам вимагає, у тому числі, нестандартних підходів", - пояснила дипломат.

"У захисті своєї землі та людей від зовнішньої агресії Україна стоїть на боці справедливості та міжнародного права. Тому абсолютно недоречні окремі спроби провести паралелі між ситуацією з Бабченком та російською пропагандою. За допомогою фейкових новин та дезінформації російська пропаганда створює паралельну реальність для виправдання агресивної політики Кремля", - написала Непоп.

"Стратегія Росії залишається незмінною - дестабілізація України. Такі атаки як замах на Бабченка здійснюються для того, щоб розхитати стабільність в Україні та показати неефективність влади і викликати зневіру суспільства. Допустити цього ми не можемо. Внутрішня стабільність в державі є найбільшою цінністю України за умов триваючої зовнішньої агресії. Збереження стабільності та протидія спробам її розхитати належить до безумовних пріоритетів", - підсумувала посол.

Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який мешкає в Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» - єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

У свою чергу, підозрюваний заявив, що про те, що вбивство буде не справжнім, він знав, і організація цього інсценованого вбивства відбувалась в рамках співпраці з контррозвідкою.