Наступного тижня Луценко дасть ляпаса ”на біс”

Наступного тижня планується слідчий експеримент щодо інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ та мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ 18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що на наступному тижні має відбутися слідчий експеримент, "але, на жаль, там будуть лише манекени або статисти, тому нічого цікавого там не відбудеться».

Міністр зазначив, що по цій справі був лише один раз в прокуратурі, де йому видали постанову про порушення кримінальної справи, і «з тих пір я там не був».

Як повідомляв УНІАН, 18 січня після засідання РНБО між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ сталася бійка.

25 січня було розповсюджено офіційне повідомлення прокуратури Києва, що за фактом інциденту, що стався 18 січня 2008 року після закінчення роботи РНБО України, в ході якого Київському міському голові Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ було умисно спричинено легкі тілесні ушкодження, порушено кримінальну справу стосовно іншого учасника цієї події за ч.2 ст.125 Кримінального кодексу України. Відповідну постанову видав 24 січня заступник прокурора м. Києва.