Україна закрила кілька ділянок у Чорному морі слідом за Азовським - ЗМІ

«Держгідрографія» закрила кілька ділянок в Азовському і Чорному морях через стрільби.

Кілька ділянок Азовського і Чорного морів тимчасово закриті для судноплавства через заходи з бойової підготовки Збройних сил України.

Про це свідчать прибережні попередження, оновлені 7 червня державною установою «Держгідрографія», передає "Крим.Реалії".

Читайте такожВМС України закрили три ділянки в Азовському морі до 1 вересня - журналіст (карта)

Йдеться про три ділянки в Азовському морі, які розташовані у Білосарайській та Таганрозькій затоках, де Військово-морські сили проводять зенітно-ракетні та артилерійські стрільби. Також ВМС України виконують артилерійські стрільби на певних ділянках у північно-західній частині Чорного моря, зокрема у районі острова Зміїний.

«Згідно з установленим порядком, за заявкою ЗСУ ділянки закриває «Держгідрографія». Ситуація має превентивний характер і не є новою, оскільки з 2015 року певні ділянки Чорного і Азовського морів закриті для судноплавства», – пояснив начальник прес-центру командування ВМС України Олег Чалик.

Він зазначив, що заходи військових жодним чином не вплинуть на відпочивальників і безпосередньо перед закриттям ділянки, де проводяться стрільби, відповідний район ретельно перевіряється.

Раніше повідомлялося, що три ділянки Азовського моря закрили до 1 вересня для проведення заходів з бойової підготовки Збройних сил України.