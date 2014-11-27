Президент озвучив опозиції умову для співпраці

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

"Шановні друзі з опозиції, я до вас звертаюсь. Я - президент всіх українців. І тих, хто голосував за мене, так і тих, хто мав інший вибір. Отож я маю слухати і парламентську опозицію. Єдність країни є для нас беззаперечною цінністю. А раз так, то ще важливіше, ніж чути думку опозиції в Раді, рахуватися з наявністю ідеологічної меншості в суспільстві. Чимало людей, на жаль, все ще поглядають в бік Митного союзу, підтримують ідею про другу державну мову тощо. Буду відвертим: ми не станемо надавати носіям подібних думок і ніколи не дамо право вето на геополітичні і цивілізаційні рішення", - сказав Порошенко.

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Водночас він запевнив, що запланована децентралізація влади дозволить врахувати «місцеву специфіку, в тому числі в питаннях віри, історичної пам’яті, релігії, етнічних традицій…».