Президент озвучив опозиції умову для співпраці
Президент України Петро Порошенко дослухатиметься до думки парламентської опозиції, якщо вона не суперечитиме геополітичному курсу держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.
"Шановні друзі з опозиції, я до вас звертаюсь. Я - президент всіх українців. І тих, хто голосував за мене, так і тих, хто мав інший вибір. Отож я маю слухати і парламентську опозицію. Єдність країни є для нас беззаперечною цінністю. А раз так, то ще важливіше, ніж чути думку опозиції в Раді, рахуватися з наявністю ідеологічної меншості в суспільстві. Чимало людей, на жаль, все ще поглядають в бік Митного союзу, підтримують ідею про другу державну мову тощо. Буду відвертим: ми не станемо надавати носіям подібних думок і ніколи не дамо право вето на геополітичні і цивілізаційні рішення", - сказав Порошенко.
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Водночас він запевнив, що запланована децентралізація влади дозволить врахувати «місцеву специфіку, в тому числі в питаннях віри, історичної пам’яті, релігії, етнічних традицій…».