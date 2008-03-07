Кілька депутатів від НУ-НС та БЮТ підтримають проект регіоналів? (прізвища)

Представник фракції "НУ-НС" Руслан Князевич вважає неможливим об’єднання коаліційного та опозиційного законопроектів щодо скасування депутатської недоторканності в один проект закону.

Про це він сказав журналістам по завершенні засідання Верховної Ради у п’ятницю, повідомляє Українська правда.

На думку Князевича, цього не станеться через те, що, на відміну від коаліційного законопроекту, опозиція у своєму документі "має намір не скасувати депутатську недоторканність, а якимось чином закамуфлювати та втаємничити її".

Відповідаючи на запитання, чому коаліція так вперто відмовлялася голосувати шляхом підняття рук і чи не є це свідченням відсутності необхідної кількості голосів у більшості, він сказав:

"Принципово для нас не було різниці, яким способом голосувати, але ми стоїмо на тому, що треба чітко дотримуватись регламенту. Якщо регламент Верховної Ради містить спеціальну процедуру, яка передбачає голосування в електронному режимі за такого роду питання, то давайте або міняти регламент, або його виконувати".

Разом із тим, Князевич не відповів на запитання, чому у залі не були заблоковані картки відсутніх депутатів його фракції, сказавши, що це запитання не до фракції "НУ-НС".

Водночас, "регіонал" Олександр Лавринович, який представляв у парламенті опозиційний законопроект щодо скасування депутатської недоторканності, в інтерв’ю журналістам висловив переконання, що його проект закону в разі голосування підняттям рук набрав би більшість голосів.

Зокрема, він зазначив, що про наміри підтримати опозиційний законопроект його попереджали деякі представники коаліції, "зокрема – Олесь Доній, Анатолій Гриценко та кілька БЮТівців".