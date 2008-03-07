Ющенко у Душанбе побачив Будду і купив собі ласощів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив офіційний візит до Таджикистану і повертається до Києва.

Як повідомлялося, під час дводенного візиту Президент України зустрічався з Президентом Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНОМ, прем’єр-міністром Таджикистану Акілом АКІЛОВИМ, головою нижньої палати парламенту Таджикистану Сайдулло ХАЙРУЛЛОЄВИМ. Глава держави також поклав квіти до Комплексу Національної єдності та відродження Таджикистану.

Крім запланованих заходів, В.ЮЩЕНКО побував на місцевому базарі, де купив ласощів.

Також, за повідомленням прес-секретаря глави держави Ірини ВАННИКОВОЇ, Президент відвідав Національний музей старожитностей у Душанбе, одним із найвідоміших експонатів якого є 13-метрова статуя "Будда в нірвані" (7-8 століття) – найвища у світі глиняна статуя Будди.