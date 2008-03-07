Янукович знайшов в собі талант? – незвичне привітання з 8 березня
15:49, 07 березня 2008Політика
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«Дорогі жінки!..»
На сайті Партії регіонів з`явилося привітання лідера ПР Віктора Януковича зі святом 8 березня. Треба зауважити, це одне з найлаконічніших привітань Віктора Федоровича за всю історію його перебування в ранзі публічного політика. І вже точно найкоротше з висловів лідера ПР за останній час. Але, як кажуть, стислість – сестра таланту.
Текст привітання приводимо повністю:
«Дорогі жінки!
Бажаю кожній з вас багато сонця, тепла і любові. Здоров`я – вашим дітям і близьким, злагоди – родинам, благополуччя і впевненості у завтрашньому дні.
Миру, спокою і щастя.
Нехай весна стане початком добрих змін у житті кожної з вас.
З повагою - Віктор Янукович»
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