Янукович знайшов в собі талант? – незвичне привітання з 8 березня

На сайті Партії регіонів з`явилося привітання лідера ПР Віктора Януковича зі святом 8 березня. Треба зауважити, це одне з найлаконічніших привітань Віктора Федоровича за всю історію його перебування в ранзі публічного політика. І вже точно найкоротше з висловів лідера ПР за останній час. Але, як кажуть, стислість – сестра таланту.

Текст привітання приводимо повністю:

«Дорогі жінки!

Бажаю кожній з вас багато сонця, тепла і любові. Здоров`я – вашим дітям і близьким, злагоди – родинам, благополуччя і впевненості у завтрашньому дні.

Миру, спокою і щастя.

Нехай весна стане початком добрих змін у житті кожної з вас.

З повагою - Віктор Янукович»