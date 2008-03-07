Депутати від НУ-НС пропонують розслідувати зловживання Тендерної палати
Вони внесли відповідний законопроект
|Михайло ПОЛЯНЧИЧ
Відповідний проект постанови розміщений на офіційному сайті ВР.
На переконання парламентаріїв, Тендерна палата і Європейське консалтингове агентство (ЄКА) створили у державі так звану «монопольну пастку», оскільки і підготовка документів, і громадський контроль, і розміщення інформації замовника торгів (на веб-порталі ЄКА) здійснюються винятково цими структурами, що призводить до реалізації корупційних схем.
Це стало можливо лише завдяки недосконалому Закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», вважають народні депутати.
У проекті постанови депутати зазначають, що уваги слідчої комісії потребує діяльність народних депутатів Олександра ТКАЧЕНКА (фракція КПУ) та Антона ЯЦЕНКА (фракція БЮТ), які, на їхню думку, лобіюють у парламенті інтереси Тендерної палати.