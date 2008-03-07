Депутати від НУ-НС пропонують розслідувати зловживання Тендерної палати

Народні депутати від «Нашої України – Народної самооборони» Михайло ПОЛЯНЧИЧ та Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ внесли до Верховної Ради проект постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування зловживань Тендерної палати України.

Відповідний проект постанови розміщений на офіційному сайті ВР.

На переконання парламентаріїв, Тендерна палата і Європейське консалтингове агентство (ЄКА) створили у державі так звану «монопольну пастку», оскільки і підготовка документів, і громадський контроль, і розміщення інформації замовника торгів (на веб-порталі ЄКА) здійснюються винятково цими структурами, що призводить до реалізації корупційних схем.

Це стало можливо лише завдяки недосконалому Закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», вважають народні депутати.

У проекті постанови депутати зазначають, що уваги слідчої комісії потребує діяльність народних депутатів Олександра ТКАЧЕНКА (фракція КПУ) та Антона ЯЦЕНКА (фракція БЮТ), які, на їхню думку, лобіюють у парламенті інтереси Тендерної палати.