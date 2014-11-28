Російські ЗМІ тиражують першоквітневу "новину" про відмову Ракицького "грати за збірну бандерівців"

17:17, 28 листопада 2014
Політика
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Російські онлайн-видання передруковують новину про заяву захисника "Шахтаря" Ярослава Ракицького, де він нібито відмовляється грати за збірну бандерівців".

Скриншот сайта Правда.ру

Новину опублікували Russia Today, Правда.ру, Эхо Москвы та багато інших видань.

"Знаєте, я можливо і якийсь неправильний. Але для мене моя країна - це Донбас. Ніхто не буде сперечатися, що це унікальне місце. У людей, які виросли там, особливий менталітет, свої поняття. За «Шахтар» я готовий віддавати себе всього без залишку. Але я не можу грати за збірну бандерівців", - цитували ЗМІ Ракицького.

Читайте такожУ Петербурзі працюють псевдоукраїнські ЗМІЦей текст був опублікований на порталі footballtransfer.com.ua 1 квітня 2013 року.

Пізніше на сайті Шахтаря з'явилося спростування Ракицького.

"Я гравець збірної і буду грати до тих пір, поки мене туди викликають. Не знаю, хто і навіщо розпускає чутки про мене в Інтернеті, але цих «доброзичливців» я попрошу взяти себе в руки і припинити намагатися облити мене брудом. Набридло вже читати цю маячню", - сказав футболіст.

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