Російські ЗМІ тиражують першоквітневу "новину" про відмову Ракицького "грати за збірну бандерівців"

Новину опублікували Russia Today, Правда.ру, Эхо Москвы та багато інших видань.

"Знаєте, я можливо і якийсь неправильний. Але для мене моя країна - це Донбас. Ніхто не буде сперечатися, що це унікальне місце. У людей, які виросли там, особливий менталітет, свої поняття. За «Шахтар» я готовий віддавати себе всього без залишку. Але я не можу грати за збірну бандерівців", - цитували ЗМІ Ракицького.

Читайте такожУ Петербурзі працюють псевдоукраїнські ЗМІЦей текст був опублікований на порталі footballtransfer.com.ua 1 квітня 2013 року.

Пізніше на сайті Шахтаря з'явилося спростування Ракицького.

"Я гравець збірної і буду грати до тих пір, поки мене туди викликають. Не знаю, хто і навіщо розпускає чутки про мене в Інтернеті, але цих «доброзичливців» я попрошу взяти себе в руки і припинити намагатися облити мене брудом. Набридло вже читати цю маячню", - сказав футболіст.