Ряд нардепів не виключають дострокових парламентських виборів

Як передає кореспондент УНІАН, під час круглого столу на тему "Нова Верховна Рада: синергія молодості і досвіду чи майданчик розбрату і конформізму?" народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько заявив, що "з першого дня, як тільки закінчилися вибори, всі почали пророкувати парламенту цього скликання недовге, коротке життя".

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На його думку, від того, наскільки парламент реалізовуватиме очікування людей, залежатиме, "чи він пробуде всю свою каденцію, чи нам доведеться сходити на дострокові парламентські вибори".

У свою чергу народний депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько зазначив: "Усі говорять про це, і це очевидно, що Верховна Рада може бути недовго". "Ми можемо піти на вибори дуже скоро", - сказав він.

Водночас, політолог Олеся Яхно вважає перебільшеною думку про те, "що склад Верховної Ради буде короткотерміновим". "Мені здається, що головним стимулом, скріпою буде союз президента і прем'єр-міністра. Від того, наскільки від буде стійким, залежить в цілому і стійкість парламенту", - сказала вона.

Крім того, на думку Яхно, зв'язки між групами журналістів чи комбатів із різних фракцій у Верховній Раді будуть сильнішими за дисципліну всередині фракцій.

Колишній народний депутат Олесь Доній вважає, що "тертя між Порошенком і Яценюком", яке порівнюють із "тертям між Ющенком і Тимошенко", - це "дуже добре". "Це одна з небагатьох ознак, що виживе і дрібний, і середній бізнес, і громадянське суспільство", - сказав він і додав, що "щастя для держави, шо є конкурценція".

Як відомо, 27 листопада почала роботу Верховна Рада України VIII скликання.