Гройсману надіслали телеграму з російської Держдуми

20:47, 28 листопада 2014
Політика
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Голова Державної думи Російської Федерації Сергій Наришкін направив телеграму новообраному спікеру Верховної Ради України Володимиру Гройсману.

Гройсману надіслали телеграму / УНІАН

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на прес-службу нижньої палати російського парламенту.

«Розраховую на налагодження конструктивного діалогу між Державною думою і Верховною Радою, в тому числі у форматах двосторонньої міжпарламентської комісії міжпарламентської групи зв’язку ПА ОБСЄ щодо України», – йдеться в телеграмі.

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Прес-служба українського парламенту про телеграму не повідомляє. 

27 листопада під час першого засідання новообраного парламенту народні депутати обрали спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана.

Вчора також прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв та Арсеній Яценюк, якого парламентарі призначили прем’єр-міністром України, мали телефонну розмову.

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