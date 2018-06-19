Клімкін про Донбас: Росія прагне легітимізувати свій протекторат

Клімкін розповів про відмінності бачення "формули Штайнмаєра" між Україною та Росією.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про відмінності бачення "формули Штайнмаєра" між Україною та Росією, навколо якої тривають дискусії в рамках переговорів "нормандсьої четвірки" та Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про це дипломат повідомив в ефірі "5-го каналу".

"Формула Штайнмаєра - це логіка, яким чином буде застосовуватись особливий режим місцевого самоврядування. Росія хоче просто формулу, і таким чином - це легітимізація того, що є. І взагалі уся логіка Росії - це нічого не змінювати і просто легітимізувати свій протекторат", - наголосив Клімкін.

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"Лавров про це чітко сказав, коли ми говорили про миротворчу операцію: нічого не змінюємо, всі, хто там є, мають залишитись, ідемо далі", - додав дипломат.

"Наша логіка, що спочатку - безпека. Потім починаємо працювати над нормальними виборами, як будуть виглядати місцеві вибори. І от формула... давайте її не сприймати як математику, має бути частиною всього процесу повернення України на Донбас", - зазначив Клімкін.

Він стверджує, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і французька сторона "це підтримують".

"А Росія це бачить, як просто вирваний із контексту легітимізації (бойовиків - УНІАН), і це насправді російська мета, і "нормандська зустріч" свідчить, що Росія від цього нікуди не відійшла", - підсумував Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, голова МЗС також висловив сподівання, що автокефальна церква в Україні буде створена в осяжному майбутньому.