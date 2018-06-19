Клімкін про Донбас: Росія прагне легітимізувати свій протекторат
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про відмінності бачення "формули Штайнмаєра" між Україною та Росією, навколо якої тривають дискусії в рамках переговорів "нормандсьої четвірки" та Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Про це дипломат повідомив в ефірі "5-го каналу".
"Формула Штайнмаєра - це логіка, яким чином буде застосовуватись особливий режим місцевого самоврядування. Росія хоче просто формулу, і таким чином - це легітимізація того, що є. І взагалі уся логіка Росії - це нічого не змінювати і просто легітимізувати свій протекторат", - наголосив Клімкін.
Читайте такожВ Канаді пропонують передати Україні летальну зброю на 9,5 мільйона доларів
"Лавров про це чітко сказав, коли ми говорили про миротворчу операцію: нічого не змінюємо, всі, хто там є, мають залишитись, ідемо далі", - додав дипломат.
"Наша логіка, що спочатку - безпека. Потім починаємо працювати над нормальними виборами, як будуть виглядати місцеві вибори. І от формула... давайте її не сприймати як математику, має бути частиною всього процесу повернення України на Донбас", - зазначив Клімкін.
Він стверджує, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і французька сторона "це підтримують".
"А Росія це бачить, як просто вирваний із контексту легітимізації (бойовиків - УНІАН), і це насправді російська мета, і "нормандська зустріч" свідчить, що Росія від цього нікуди не відійшла", - підсумував Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, голова МЗС також висловив сподівання, що автокефальна церква в Україні буде створена в осяжному майбутньому.