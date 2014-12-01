НАТО не буде приймати рішень про військову підтримку України

Про це він заявив під час прес-конференції напередодні зустрічі глав МЗС альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "ЄвроПравди". "НАТО постійно висловлює чітку підтримку України з початку кризи", - підкреслив він.

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Йенс Столтенберг нагадав, що в альянсу немає можливості самостійно надати Києву військову підтримку. У той же час він не бачить необхідності в тому, щоб приймати стратегічне рішення про допомогу Україні з боку держав-членів альянсу.

"НАТО не має в розпорядженні військового обладнання і тому не може надати його Україні. У той же час чимало держав-членів НАТО надають таке спорядження. Але це рішення залишається в компетенції кожної держави-члена", - заявив він.

"У вівторок ми запустимо роботу чотирьох трастових фондів НАТО для України", - повідомив генсек.

На його думку, альянс повинен намагатися змінити поведінку Росії шляхом її ізоляції. "У Росії є вибір - або вона продовжує порушення міжнародного права і стає все більш і більш ізольованою, або вона повертається до виконання міжнародних домовленостей і зобов'язань і повернеться до співпраці з миром", - заявив Йенс Столтенберг.