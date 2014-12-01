НАТО не буде приймати рішень про військову підтримку України
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг не бачить необхідності або можливості для рішення про військову підтримку Києва.
Про це він заявив під час прес-конференції напередодні зустрічі глав МЗС альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "ЄвроПравди". "НАТО постійно висловлює чітку підтримку України з початку кризи", - підкреслив він.
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Йенс Столтенберг нагадав, що в альянсу немає можливості самостійно надати Києву військову підтримку. У той же час він не бачить необхідності в тому, щоб приймати стратегічне рішення про допомогу Україні з боку держав-членів альянсу.
"НАТО не має в розпорядженні військового обладнання і тому не може надати його Україні. У той же час чимало держав-членів НАТО надають таке спорядження. Але це рішення залишається в компетенції кожної держави-члена", - заявив він.
"У вівторок ми запустимо роботу чотирьох трастових фондів НАТО для України", - повідомив генсек.
На його думку, альянс повинен намагатися змінити поведінку Росії шляхом її ізоляції. "У Росії є вибір - або вона продовжує порушення міжнародного права і стає все більш і більш ізольованою, або вона повертається до виконання міжнародних домовленостей і зобов'язань і повернеться до співпраці з миром", - заявив Йенс Столтенберг.