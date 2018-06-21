«Відродження» вимагає від голови ВР, керівників СБУ та МВС розслідування подій у Харкові – Бондар

Під час виступу з парламентської трибуни Віктор Бондар заявив, що впродовж останніх днів тривають дії, спрямовані на створення управлінського хаосу в місті Харків.

Співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар передав спікерові парламенту звернення із підписами народних депутатів до керівництва Верховної Ради, а також голів СБУ та МВС з вимогою розслідувати вчорашні події у Харківській міськраді.

Під час виступу з парламентської трибуни Віктор Бондар заявив, що впродовж останніх днів тривають дії, спрямовані на створення управлінського хаосу в місті Харків.

«Ми змушені заявити, що останніми днями СБУ одночасно, синхронно почала викликати всіх керівників комунальних підприємств Харкова, завідувачів структурних підрозділів цих об’єктів і проводити багатогодинні допити, шукаючи невідомо що. Апогеєм цих дій став штурм Харківської міської ради. Молодики з битами, в балаклавах, не представляючись, хто вони, розгромили міськраду, перешкоджали проведенню сесії. В цей час СБУ, МВС робили вигляд, наче нічого не відбувається», – наголосив Віктор Бондар.

Він додав, що за сутички досі нікого не затримано, а особи, які штурмували міськраду, не встановлені.

«Питання: хто це організовує? За нашими даними, які ми отримали зсередини правоохоронних органів, це організовують самі ж керівники СБУ, зокрема, особисто начальник управління СБУ в Харківській області. Нам відомо, що він отримував команди з Києва. Наразі ми намагаємося з’ясувати, звідки: чи від керівництва СБУ, чи з Адміністрації Президента. Мета – на прикладі Харкова показати, як буде з іншими мерами, якщо вони не почнуть слухатися однієї політичної силу, яка може стати головною диктаторською силою України», – наголосив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».

Він звернувся до голови Верховної Ради та керівників правоохоронних органів із вимогою провести всебічне розслідування цих подій.

«Ми звертаємося до спікера, до керівників правоохоронних органів з тим, щоб провести службове розслідування і дати правову оцінку діям начальників управління СБУ Харківської області та обласної Нацполіції, які не вжили заходів для запобігання цим подіям. Ми вимагаємо, щоб учасників сутичок було затримано. І друге: перестаньте заважати працювати місту, перестаньте «кошмарити» комунальні підприємства! Ви хочете в місті Харків створити комунальний колапс. Це у вас не вийде! Команда міцна, і вона працюватиме. Ніхто не дасть цього робити», – заявив Віктор Бондар.