Україна надіслала Росії термінову ноту протесту

У першу чергу йдеться про надання доступу до тих, хто голодує і перебуває у важкому стані - Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших.

Міністерство закордонних справ України надіслало ноту Російській Федерації з вимогою допустити Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову до українських політв'язнів в РФ.

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

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«Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Людмили Денісової до українських політв'язнів в РФ. В першу чергу вимагаємо від РФ доступу до тих, хто голодує і перебуває у важкому стані - до Олега Сенцова, Володимира Балуха та інших», - зазначила Беца.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня президент України Петро Порошенко закликав президента РФ Володимира Путіна звільнити українських заручників та допустити уповноваженого Верховної Ради з прав людини Денісову до режисера Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.

Денісова 14 червня прибула до РФ, але їй постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у відеозв'язку з ними.

Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л.Денісової до українських політв'язнів в РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 25, 2018