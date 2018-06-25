Перемогу на виборах до ВР отримали б партії Тимошенко та Гриценка - опитування

Наразі найбільшу підтримку серед українців має ВО «Батьківщина». На другому місці – «Громадянська позиція». Три партії («Опозиційний блок», Радикальна партія, «За життя») «ділять» третє місце.

Серед українців, які визначилися зі своїми політичними уподобаннями, 21,6% готові проголосувати на виборах Верховної Ради за партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко, 15,9% - за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки.

Якби парламентські вибори відбулися в середині червня 2018 року і в них не брали участь політичні сили Вакарчука та Зеленського, більшу підтримку, ніж інші партії, отримала б ВО «Батьківщина» - 21,6%. Далі за рівнем підтримки йдуть «Громадянська позиція» (15,9%), «Опозиційний блок» (11,4%), Радикальна партія (11,1%), «За життя» (10,5%), «Блок П. Порошенка» (7,9%), ВО «Свобода» (4,6%), «Самопоміч» (4,6%).

З цих партій найбільшу підтримку має ВО «Батьківщина». На другому місці – «Громадянська позиція» (тобто враховуючи похибку, партія набирає менше, ніж ВО «Батьківщина», але більше – ніж інші партії). Наступні три партії («Опозиційний блок», Радикальна партія, «За життя») мають підтримку, яка відрізняється практично в рамках похибки, тобто ці політичні скоріше «ділять» третє місце. Далі після них іде «Блок П. Порошенка».

Читайте такожОпитування: 23% українців голосували б за Тимошенко на виборах президента, далі - Гриценко і Ляшко

Якби парламентські вибори відбулися в середині червня 2018 року і в них брали участь політичні сили Вакарчука та Зеленського, більшу підтримку, ніж інші партії, також отримала б ВО «Батьківщина» (19,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився). Далі за рівнем підтримки йдуть «Громадянська позиція» (14,4%), «Опозиційний блок» (10,5%), «За життя» (10,3%), Радикальна партія (9,7%), «Блок П. Порошенка» (7,3%), «Блок С. Вакарчука» (6,2%), «Слуга народу» (5,2%), ВО «Свобода» (3,8%), «Самопоміч» (3,5%).

Дане опитування було проведено з 7 по 21 червня 2018 року. Методом особистого інтерв'ю опитано 2005 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.