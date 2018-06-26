Не існує жодних списків українських громадян, яким заборонений в'їзд до Польщі – посол

Про це посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло заявив під час наукової конференції, яка проходить зараз на Івано-Франківщині в рамках Форуму Східної та Центральної Європи «Via Carpatia».

Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло заявив, що зараз не існує жодних списків українських громадян, яким заборонений в'їзд до Польщі.

Про це Пєкло заявив під час наукової конференції «Коло Вінценза», яка проходить зараз в селі Криворівня на Івано-Франківщині в рамках Форуму Східної та Центральної Європи «Via Carpatia».

Нагадаємо, 18 листопада минулого року відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни і політичних репресій Святослава Шеремету не впустили до Польщі. Мотивували відмову - забороною на в'їзд у країну Шенгенської зони терміном на один рік.

«Ви знаєте, що пан Святослав Шеремета в'їхав до Польщі. Це не проблема. Що означає, що якісь списки – є фантазія. Або хвороблива уява», - підкреслив Пєкло.

Як повідомляв УНІАН, на Івано-Франківщині в рамках форуму «Via Carpatia» стартувала науково-економічна конференція «Коло Вінценза», яка триватиме два дні.

18 листопада 2017 року польські прикордонники не пропустили Шеремету до Польщі.

За словами Шеремети, причини недопуску йому не повідомили, водночас прикордонник зауважив, що термін заборони на в’їзд до Польщі – 1 рік, а німецьку візу, за якою він намагався перетнути кордон буде анульовано.

У зв'язку з цим українське МЗС викликало польського посла Пєкло. Під час зустрічі з польським послом Яном Пекло представники МЗС України розкритикували рішення Польщі про заборону в'їзду Шереметі до країни.

Зокрема, українська сторона повідомила дипломату, що ця заборона суперечить логіці конструктивних домовленостей співголів Консультаційного комітету президентів України та Польщі, які були досягнуті 17 листопада у Кракові.

24 травня цього року віце-прем'єр-міністр України, представник України в спільній українсько-польській комісії з історичних питань Павло Розенко заявив про відновлення спільних українсько-польських пошукових робіт під егідою Інституту національної пам'яті Польщі.

«Секретар державної комісії з питань увічнення пам‘яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета у Польщі бере участь у пошукових роботах польського Інституту національної пам'яті», - заявив Розенко.