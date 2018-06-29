Катастрофа MH17 над Донбасом: лідери ЄС закликали Росію визнати відповідальність

Вони закликали Росію повною мірою взаємодіяти зі слідством для встановлення істини, справедливості та відповідальності.

Лідери 28 країн-членів Європейського Союзу закликали Російську Федерацію визнати відповідальність у справі щодо збиття малайзійського літака «Боїнг 777» рейсу MH17 в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року.

Про це йдеться у прикінцевих висновках першого дня саміту лідерів держав та урядів Євросоюзу, що проходить у Брюсселі, оприлюднених на сайті Ради ЄС.

"Європейська Рада знову повторює свою повну підтримку резолюції 2166 Ради безпеки ООН, яка стосується катастрофи літака рейсу MH17. Вона закликає Російську Федерацію визнати її відповідальність та повною мірою взаємодіяти в рамках усіх зусиль з метою встановлення істини, справедливості та відповідальності", - сказано у висновках.

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Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України. Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

24 травня 2018 р. слідча група представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі лайнера. Група дійшла висновку, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Притягнення Росії до відповідальності здійснюватиметься окремо від переслідування винних у цьому осіб.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

Президент України доручив МЗС невідкладно внести пропозиції щодо приєднання до ініційованого Нідерландами та Австралією процесу переслідування Росії на міждержавному рівні за збиття літака.