Екс-нардепа підозрюють в організації та замовленні вбивства полковника міліції 12-річної давнини

Йому загрожує довічне позбавлення волі. У той же час, Матіос не назвав фамілію цього народного депутата.

Колишній народний депутат Ш. підозрюється в організації та замовленні вбивства полковника міліції Романа Єрохіна, скоєного 12 років тому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За словам прокурора, екс-депутат планував вчинити ще низку навмисних вбивств, зокрема свого конкурента з банківського сектору.

Матіос зауважив, що за ці злочини громадянину Ш. загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

На уточнююче запитання, чи має він на увазі колишнього народного депутата Олександра Шепелєва, Матіос відповів: "Я сказав рівно те, що сказав".

Як повідомляв УНІАН, Шепелєва 27 грудня 2012 року оголосили в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині та за результатами процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.

Читайте такожПрокуратура встановила докази співпраці екс-нардепа Шепелєва з ФСБ

6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, і того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва у Московській області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

За даними ГПУ, Шепелєв підозрюється в організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення; вчиненні державної зради.

8 лютого 2018 року Шепелєва затримали у Київській області співробітники СБУ. За даними правоохоронців, в нього було виявлено «посвідчення» співробітника так званого «міністерства державної безпеки ДНР».

10 лютого суд заарештував Шепелєва, застосувавши запобіжний захід, обраний 26 березня 2015 року.