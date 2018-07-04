Екс-нардепа підозрюють в організації та замовленні вбивства полковника міліції 12-річної давнини
Колишній народний депутат Ш. підозрюється в організації та замовленні вбивства полковника міліції Романа Єрохіна, скоєного 12 років тому.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
За словам прокурора, екс-депутат планував вчинити ще низку навмисних вбивств, зокрема свого конкурента з банківського сектору.
Матіос зауважив, що за ці злочини громадянину Ш. загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
На уточнююче запитання, чи має він на увазі колишнього народного депутата Олександра Шепелєва, Матіос відповів: "Я сказав рівно те, що сказав".
Як повідомляв УНІАН, Шепелєва 27 грудня 2012 року оголосили в міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині та за результатами процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили в Україну.
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6 липня 2014 року Шепелєв втік з-під варти, і того ж дня його повторно оголосили у міжнародний розшук, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронні органи РФ 19 березня 2015 року затримали Шепелєва у Московській області. На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ у березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.
За даними ГПУ, Шепелєв підозрюється в організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних коштів ПАТ «Родовід Банк», їхньої легалізації та службового підроблення; вчиненні державної зради.
8 лютого 2018 року Шепелєва затримали у Київській області співробітники СБУ. За даними правоохоронців, в нього було виявлено «посвідчення» співробітника так званого «міністерства державної безпеки ДНР».
10 лютого суд заарештував Шепелєва, застосувавши запобіжний захід, обраний 26 березня 2015 року.