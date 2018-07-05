Верховний суд відмовився відкрити провадження за позовом щодо призначення Жебрівського аудитором НАБУ

Центр протидії корупції, Transparency International Україна та Автомайдан вимагали скасувати відповідний указ президента.

Верховний суд України відмовив у відкритті провадження за позовом активістів на призначення президентом Петром Порошенком Павла Жебрівського на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро.

Про це УНІАН повідомили у Центрі протидії корупції.

У ЦПК заявили, що активісти оскаржуватимуть це рішення, оскільки підстави для відмови є незаконними.

«Так, Верховний суд навіть не захотів розглядати справу та відразу ухвалив, що активісти не мають права звертатися до суду, щоб оскаржувати указ президента. Суд послався на те, що справа не може розглядатися в адміністративному суді, та всупереч частині 6 статті 170 кодексу не вказав, до якого саме суду в такому разі слід звертатися», - зауважили в Центрі протидії корупції.

За словами юриста ЦПК Віталія Цокура, відмова у відкритті провадження є грубим порушенням і українського, і міжнародного законодавства та «може свідчити про політичну заангажованість суддів».

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«Центр протидії корупції оскаржуватиме це рішення спочатку до Великої палати Верховного суду, а за потреби і в Європейському суді з прав людини”, - наголосив юрист.

У ЦПК нагадали, що 27 червня разом з Transparency International Україна та Автомайданом подали позов до суду на Порошенка «через порушення закону та призначення на посаду аудитора НАБУ Жебрівського».

«Активісти вимагають позбавити Жебрівського посади аудитора НАБУ шляхом скасування указу президента. Причина - відсутність у Жебрівського досвіду роботи у правоохоронних чи судових органах за кордоном або в міжнародних організаціях, як того вимагає закон. Згідно зі статтею 26 закону «Про Національне антикорупційне бюро», аудитор НАБУ повинен мати досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях. Жебрівський, згідно з його офіційною біографією, такого досвіду роботи не має. І згодом сам підтвердив це журналістам», - повідомили у ЦПК.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня президент звільнив Жебрівського з посади голови Донецької облдержадміністрації, яку той обіймав з 11 червня 2015 року.

19 червня Порошенко призначив Жебрівського на посаду аудитора НАБУ.