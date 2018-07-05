"Жорстока цензура інтернету": експерт розповів про небезпеку законопроекту щодо блокування сайтів

За словами експерта, автори даного законопроекту хочуть отримати контроль над українськими користувачами інтернету.

Експерт Єгор Папишев розповів про особливості скандального законопроекту №6688 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері.

Про це він написав у Facebook. Автори цього законопроекту – нардеп від Блоку Петра Порошенка Іван Винник і парламентарії від "Народного фронту" Дмитро Тимчук і Тетяна Чорновіл.

За словами експерта, автори переслідують дві мети: "контроль над українськими користувачами інтернету і отримання можливості управління грошовими засобами (мова йде про сотні мільйонів доларів) на реалізацію спільних проектів з Allot".

"Жорстока цензура інтернету. Гірше, ніж у РФ. Блокування ресурсів (без суду), яке ви, швидше за все, не зможете обійти. За вас будуть вирішувати, що вам показувати, а що ні. Повна втрата вами анонімності. Ви не зможете користуватися TOR-ом, так. Розпил державного бюджету на придбання устаткування та послуг від відомої ізраїльської компанії Allot. Детальний моніторинг вашого трафіку. Про вас будуть знати все. Зниження швидкості (або в результаті заходів щодо контролю і моніторингу трафіку, або в результаті ваших дій з обходу всього цього добра), і значне підвищення цін на інтернет. Відбудеться монополізація ринку інтернет-провайдерів", - написав експерт.

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"Наскільки все це підвищить кібербезпеку нашої країни? В макро відношенні - на нуль. Зеро. Ні на скільки", - додав Папышев.

Раніше Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту прийняти в першому читанні проект закону про блокування сайтів.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №6688 вносився до порядку денного сесії парламенту в липні 2017 року, але тоді депутатам не вистачило голосів для цього. 21 червня 2018 року законопроект №6688 був успішно внесено до порядку денного Верховної Ради для розгляду на поточній сесії.

Обговорюючи законопроект №6688 25 червня представники інтернет-спільноти України заявили, що прийняття такого закону спричинить ряд негативних наслідків, які суттєво вдарять за рівнем свободи в інтернеті, а також стане підставою для монополізації ринку надання послуг з доступу до Всесвітньої мережі.