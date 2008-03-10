Меркель висловилася проти вступу в НАТО Грузії і України
19:56, 10 березня 2008Політика
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Путін переконав?
|Ангела МЕРКЕЛЬ
Меркель також додала, що в НАТО не місце для країн, втягнутих в регіональні конфлікти.
Необхідно відзначити, що за два дні до цього виступу Ангела Меркель розмовляла з Володимиром Путіним в ході свого візиту до Москви 8 березня 2008 року. У розмові з Меркель Путін в черговий раз висловив незадоволення бажанням двох колишніх республік СРСР увійти до складу Північноатлантичного альянсу і звинуватив НАТО в бажанні підмінити собою ООН.
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