Порошенко сьогодні візьме участь у ювілейному двадцятому cаміті Україна – ЄС (відео)

Лідери України та ЄС обговорять стан імплементації Угоди про асоціацію, посилення допомоги ЄС на проведення реформ в Україні, питання зміцнення енергетичної безпеки, протистояння російській агресії та ін.

Сьогодні президент України Петро Порошенко здійснить візит до інституцій ЄС для участі у ювілейному двадцятому саміті Україна – Європейський Союз.

Як повідомляє прес-служба президента, під час саміту лідери України та ЄС обговорять стан імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, та перспективи подальшого поглиблення секторальної інтеграції України у сферах цифрового ринку, енергетичного союзу, митної справи, юстиції та внутрішніх справ у розвиток ініціатив президента України, представлених 15 липня 2017 року.

Відбудеться обмін думками щодо шляхів посилення допомоги Україні з боку ЄС на цілі впровадження реформ та питання зміцнення енергетичної безпеки.

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Особливу увагу під час саміту лідери приділятимуть координації дій з метою протидії триваючій російській агресії, підвищення ефективності політики санкцій проти Росії, посилення міжнародного тиску на Кремль для повного виконання Мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом та Севастополем, а також негайного звільнення українських заручників та політичних в’язнів, які незаконно утримуються Росією.

«Саміт відбуватиметься на фоні набуття чинності рішення ЄС про надання Україні нової четвертої програми макрофінансової допомоги в обсязі 1 мільярд євро та рішення Ради ЄС продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції проти Росії за підрив територіальної цілісності України», - зазначили в прес-службі.

За результатами саміту відбудеться спільна прес-конференція з президентом Європейської Ради та президентом Європейської комісії, також планується ухвалення спільної заяви.