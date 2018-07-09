У спільній заяві саміту Україна-ЄС визнано європейські прагнення України (відео)

Учасники саміту підтвердили відданість прискоренню зусиль для впровадження Угоди про асоціацію.

У спільній заяві ювілейного XX саміту Україна - Євросоюз, який сьогодні відбувся у Брюсселі, визнаються європейські прагнення України.

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Про це йдеться у спільній заяві президента Європейської ради Дональда Туска, президента Європейської комісії Жан-Клод Юнкера та президента України Петра Порошенка за підсумками саміту XX саміту Україна-ЄС, розміщеній на сайті глави Української держави.

Зокрема, вони привітали набрання чинності з 1 вересня 2017 року Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

"У цьому контексті ми визнали європейські прагнення України та привітали її європейський вибір, як це закріплено в Угоді про асоціацію. Ми привітали вже досягнуті результати в імплементації Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, а також підтвердили нашу відданість прискоренню цих зусиль", - йдеться у заяві.

"Ми привітали незмінну готовність України надалі наближувати своє законодавство до законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, зокрема в галузі цифрового ринку, митної співпраці та енергетики з метою сприяння зростанню та створенню робочих місць, а також подальшого покращення торгівлі. Ми очікуємо на спільне підведення підсумків прогресу на наступному засіданні Ради Асоціації", - сказано у заяві.