На саміті Україна-ЄС домовилися прискорити реформи у сфері боротьби з корупцією

Відзначається необхідність продовження зусиль в імплементації судової реформи та реформи прокуратури.

У спільній заяві ювілейного XX саміту Україна - Європейський Союз, який сьогодні відбувся у Брюсселі, відзначається необхідність прискорення процесу реформ у сфері боротьби з корупцією.

Про це йдеться у спільній заяві президента Європейської ради Дональда Туска, президента Європейської комісії Жан-Клод Юнкера та президента України Петра Порошенка за підсумками саміту XX саміту Україна-ЄС, розміщеній на сайті глави Української держави.

"Ми домовилися про важливість продовження та прискорення реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією, яка викликає занепокоєння громадян та бізнесу України. Відзначаючи створення нових законодавчих та інституційних рамок боротьби з корупцією в Україні та вже проведену роботу у цій сфері, зокрема Національним антикорупційним бюро (НАБУ), ми погодилися з необхідністю продовження зусиль в імплементації судової реформи та реформи прокуратури, спрямованих на посилення верховенства права в Україні", - наголошується у заяві.

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"У цьому контексті ми привітали схвалення закону "Про Вищий антикорупційний суд", що є важливим кроком у боротьбі з корупцією. Ми очікуємо швидкого прийняття необхідних поправок, що гарантуватимуть поширення юрисдикції цього суду на оскарження відповідних рішень, ухвалених судами загальної юрисдикції", - йдеться у заяві.

"Ми привітали наміри України запустити цей суд у повному обсязі до кінця року. Ми погодилися з необхідністю подальшого зміцнення незалежності та ефективності всіх антикорупційних інституцій, які повинні виконувати свою роботу без зайвого впливу. Ми також погодилися з необхідністю термінового впровадження ефективного механізму перевірки електронних декларацій та скасування обов'язку подання електронних декларацій громадськими активістами", - наголошується у заяві.

"Ми відзначили важливість подальшого виконання критеріїв візової лібералізації та взяли до уваги оцінки і рекомендації Першого звіту Європейської Комісії в рамках механізму призупинення дії безвізового режиму. Ми підтвердили свої зобов'язання співпрацювати у боротьбі з тероризмом та організованою злочинністю, розвивати інтегроване управління кордонами та обмінюватися передовим досвідом", - сказано у прийнятому документі за підсумками саміту Україна-ЄС.

Яу відомо, президент Петро Порошенко та лідери Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій закликали Росію звільнити всіх українських заручників.