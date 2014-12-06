Freedom House визнає, що Росія веде проти України масовану інформаційну війну



Про це йдеться в переданому УНІАН щорічному звіті Freedom on the Net 2014.

У вступній частині звіту повідомляється, що період Євромайдану «характеризується великим сплеском громадської діяльності онлайн і широким використання Інтернету та соціальних мереж для мобілізації, організації й координації інформаційних потоків українців».

Проте, зазначає Freedom House, «відповіддю на цю мобілізацію стали репресивні закони, прийняті парламентом у січні 2014 під тиском з боку уряду Януковича, спрямовані на стримування протестної активності, а також забезпечення більшого контролю над незалежними ЗМІ в Інтернеті».

«Тиск також був задіяний щодо журналістів, активістів і блогерів, які постраждали фізично та від DDoS-атак і рейдів в офісах ЗМІ, поряд з частковим блокуванням сайтів і великої кількості мобільних повідомлень з погрозами», - йдеться у звіті.

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Також зазначається, що «репресивні закони були скасовані наприкінці січня під тиском опозиції та демонстрантів, проте напруга вторгнення Росії зберігається, доступ в Інтернет був тимчасово відрізаний в Криму».

«Українські ЗМІ зіткнулися з DDoS-атаками і масовими інформаційними війнами, у тому числі за рахунок використання ботів у розділах з коментарями, а також через пропаганду та дезінформацію з боку російської держави і російських ЗМІ», - наголошує Freedom House.

«Інтернет швидко стає основним полем в інформаційній війні з Росією. Активісти та журналісти співпрацюють, щоб розвінчати російську пропаганду і перевірити ключові факти про події в Україні для інших частин світу», - додає Freedom House.