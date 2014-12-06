Томенко вважає, що Україні потрібна координація, а не "Мінправди"

Таку думку висловив народний депутат України, двічі голова Комітету з питань свободи слова та інформації у попередніх скликаннях ВР Микола Томенко на своїй сторінці у Facebook.

На його переконання, усі сьогоднішні пріоритетні завдання інформаційної політики не потребують нових спеціальних органів у сфері ЗМІ.

Читайте такожГеращенко: "Міністерство правди" має боротися з цензурою в ЗМІ«Повинні виконувати свої функції Держтелерадіо, МЗС, Нацрада… Дуже важливою є роль приватних ЗМІ та, власне, всіх журналістів. Бракує лише координації», - вважає Томенко.

Політик зауважив, що очевидним пріоритетом на сьогодні є донесення оперативної, достовірної та адекватної інформації на Схід, в Крим, країни колишнього СРСР, передовсім в Росію та близькі до Росії європейські держави.

На його думку, це можуть зробити «найперше і найшвидше – власники та менеджери приватних каналів, через максимальне поширення через супутник програм українською, російською та англійською мовами. Тут союзниками будуть наші посольства, торгово-промислові палати, інституції зовнішньо-економічної діяльності тощо».

Читайте такожМіжнародні журналісти закликали Кабмін скасувати створення Міністерства інформполітикиПо-друге, вважає Томенко, цю функцію можуть виконувати світові ЗМІ, для представництв яких необхідно створити належні умови в Україні. По третє, Українські журналісти, блогери і просто активісти через визначення спільних принципів та механізмів діяльності (через документи саморегуляційного характеру) в Інтернеті та соціальних мережах.

«Нарешті, по-четверте, це завдання можна покласти лише на державні, в розумінні, суспільні ЗМІ. Через відновлення системи радіо-іномовлення та створення тв-іномовлення», - написав народний депутат.

«Отож, два висновки нині модної дискусії: Юрій Стець може очолити такий координаційний орган; нове Міністерство інформації не потрібне в принципі!» – підсумував Томенко.