Макрон на зустрічі з Путіним може обговорити звільнення українських заручників - Порошенко

Раніше глави держав та урядів країн-членів НАТО закликали Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів і заручників.

Президент України Петро Порошенко сподівається, що питання звільнення українських заручників буде порушене під час зустрічей президента Франції Мануеля Макрона та президента Сполучених Штатів Америки з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінки.

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«І під час зустрічі не тільки з президентом Трампом, а із президентом Емануелем Макроном, де ми ретельно проговорили велику кількість напрямів співпраці, починаючи від військово-технічної співпраці, і закінчуючи звільненням заручників. Президент Макрон наголосив, що, напевно, буде зустріч в неділю з Путіним, і питання заручників буде піднято. І, сподіваюся, воно буде піднято і в понеділок в Гельсінки... І на кожній зустрічі, включаючи зустріч з (президентом Туреччини) Ердоганом… окремо наголошувалося на питанні важливості звільнення кримських татар. І під час всіх цих зустрічей (на саміті НАТО) питання заручників стояло серед пріорітетів», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що глави держав та урядів країн-членів НАТО закликали Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів і заручників, що утримуються в окупованому Криму, на окупованих територіях Донбасу та безпосередньо в РФ.