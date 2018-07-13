Порошенко домовився з Орбаном продовжити діалог на рівні міністрів щодо закону про освіту

Разом з тим Петро Порошенко наголосив, що з Україною не можна розмовляти мовою шантажу, й нікому не вдасться заблокувати інтеграцію держави в НАТО.

Президент Петро Порошенко заявив, що домовився з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном продовжити діалог між країнами на рівні міністрів щодо мовних положень закону про освіту, але Україна захищатиме свої національні інтереси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам, відповідаючи на запитання, як назвати угорську позицію щодо мовних положень закону про освіту.

Він наголосив, що було домовлено з Угорщиною продовжити діалог щодо закону про освіту на рівні міністрів,

«Ніяк не хочу це називати. У нас є і має бути діалог з угорцями. Більше того, можу сказати, що на саміті НАТО я мав коротку зустріч з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Ми домовилися про те, що на рівні міністрів закордонних справ і міністрів освіти ми негайно продовжимо цей діалог і імплементуємо рішення Венеційської комісії», - сказав глава держави.

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Разом з тим він підкреслив, що Україна захищатиме свої національні інтереси.

«І дії української влади, і дії українського президента будуть виходити з національних інтересів України», - сказав Порошенко.

Президент також висловив переконання, що нікому не вдасться заблокувати українську інтеграцію в НАТО.

«Ні ззовні – я маю на увазі Росію. Ні зсередини України – жодної «п’ятої колони» ми не потерпимо. Ні зсередини НАТО», - зауважив він.

Глава держави підкреслив, що з Україною не можна розмовляти мовою шантажу.

«На моє глибоке переконання, хто буде розмовляти з нами мовою шантажу – опиниться в ізоляції сам», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Брюсселі 11-12 липня відбувся саміт НАТО на рівні голів держав та урядів країн-членів Альянсу. В рамках саміту відбулося окреме засідання Північноатлантичної ради за участі лідерів країн-членів Альянсу та лідерів України і Грузії.

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Угорщина неодноразово заявляла, що блокуватиме участь України у саміті НАТО та прийняття будь-яких рішень, що стосуються України, через український закон про освіту в частині навчання мовами національних меншин.

Засідання Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні залишаються заблокованими, проте на саміті лідери держав-членів ухвалили декларацію, де визнали євроатлантичні прагнення України та висловили підтримку Україні у зв'язку з російською окупацією Криму та частини Донбасу.

Новим законом «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою.