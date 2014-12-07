Бойовики отримали нову партію боєприпасів з Росії, обстріли почастішали - РНБО

У Раді національної безпеки та оборони України констатують збільшення кількості випадків застосування бойовиками систем ракетно-залпового вогню "Град" проти сил АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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"Минулої доби зафіксовано збільшення кількості обстрілів терористами українських позицій. Противник став більш активно застосовувати системи "Град". Обстріли із "Градів" зафіксовані на всіх напрямках", - сказав Лисенко.

За його словами, це свідчить про надходження до бойовиків з Росії чергового вантажу боєприпасів.