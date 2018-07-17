США незабаром нададуть Україні $100 мільйонів для зміцнення обороноздатності - Полторак

Степан Полторак також заявив, що на саміті НАТО йшлося про успіх у проведенні реформ Збройних Сил України та про зміну формату взаємодії з партнерами.

США найближчим часом нададуть допомогу Україні у розмірі 100 мільйонів доларів для зміцнення обороноздатності української армії.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Міністр оборони США після прийняття закону про національну безпеку, після аналізу, який вони провели щодо реформування Збройних Сил наголосив, що найближчим часом США нададуть допомогу Україні для зміцнення обороноздатності української армії, для поставок озброєння, техніки, оснащення на 100 мільйонів доларів", - сказав він.

Читайте такожУ Конгресі США пропонують збільшити допомогу Україні у 2019 році

Полторак заявив також, що на саміті НАТО йшлося про успіх у проведенні реформ Збройних Сил України та про зміну формату взаємодії з партнерами, від дорадчої - до матеріально-технічної допомоги.

"Так, наприклад, міністр оборони Великобританії буде з візитом в Україні в жовтні, і ми розглядаємо питання щодо поставок оснащення для ЗСУ... Міністр оборони Канади - ми вже сформували декілька договорів, підписали з постачання озброєння для України. Те, що стосується міністра оборони Польщі, у нас є тісна співпраця у військово-технічній співпраці, а також є питання, пов'язане зі створенням, навчанням та підготовкою спільної бригади ЛитПолУкрБриг", - сказав Полторак.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня на саміті у Брюсселі глави держав і урядів країн-членів НАТО ухвалили декларацію, в якій, серед іншого, закликали Російську Федерацію вивести війська з України, Грузії та Молдови; заявили про невизнання анексії Криму, закликали РФ припинити надавати політичну, фінансову та військову підтримку бойовикам на Донбасі та вивести з території України усю військову техніку та найманців.