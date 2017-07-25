У Міноборони прокоментували можливе розширення ЛитПолУкрбриг турецькими військовими

Приєднання турецьких військових до спільної литовсько-польсько-української бригади або іншої багатонаціональної бригади за участі Збройних Сил України вирішуватиметься на найвищому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Зокрема, його запитали щодо можливості розширення литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг) за рахунок приєднання турецьких та інших військових.

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"Думка про розширення литовсько-польсько-української бригади, звичайно, обговорюється. Вони вже декілька років виконують на «відмінно» свої завдання в контексті безпеки на євроатлантичному плацдармі", - сказав Гуцуляк.

"Але чи буде розширення, приєднання військовослужбовців Турецької Республіки саме до цієї бригади, або це буде інша складова серед багатонаціональних - це вирішать на вищому рівні під час переговорів та підкріпленням відповідного правового документу щодо їхнього співробітництва", - додав речник.

Як повідомляв УНІАН, у квітні президенти України та Туреччини Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган обговорили подальші кроки з розвитку стратегічного партнерства, зокрема, проведення у Києві 6-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

Стало відомо, що Ердоган планує відвідати Україну у 2017 році.

У квітні 2016 року Порошенко заявляв, що Україна, Румунія і Болгарія розглядають можливість створення спільної військової бригади на прикладі вже створеної ЛитПолУкрбриг.