В рамках люстрації звільнені 138 працівників прокуратур, перевірку проходять ще 300

Про це повідомив генпрокурор Віталій Ярема на брифінгу. "Сьогодні з Генпрокуратури, територіальних прокуратур звільнені 138 працівників, які підпадали під першу чергу люстрації", - сказав Віталій Ярема.

Він зазначив, що ще 300 працівників органів прокуратури в даний час проходять перевірку в рамках другої черги люстрації.

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Відповідаючи на питання про перебування на посадах заступника генпрокурора Анатолія Даниленка та першого заступника генпрокурора, колишнього прокурора Києва Миколи Герасим'юка, Віталій Ярема сказав, що по відношенню до Анатолія Даниленка була проведена перевірка і порушень у його роботі не виявлено. Що стосується Миколи Герасим'юка, то щодо нього проводиться додаткова перевірка можливості або неможливості його перебування в органах прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня набув чинності закон "Про очищення влади" (люстрації). Закон визначає очищення влади (люстрацію) як встановлену ним (законом) або рішенням суду заборону окремим фізичним особам займати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.