У ГПУ кажуть, що не відмовлялись від допомоги Гаазького трибуналу

Про це заявили в прес-службі ГПУ

"9 грудня одним із народних депутатів була поширена інформація про нібито відмову генерального прокурора України В.Яреми від допомоги прокурорів з Гаазького трибуналу у розслідуванні злочинів, вчинених щодо учасників Майдану. Генеральна прокуратура України офіційно повідомляє, що дана інформація є нічим іншим, як прямою дезінформацією суспільства, замовною фальшивкою, яка працює проти міжнародного іміджу України. Наведені так звані "факти" цілковито не відповідають дійсності та носять замовний характер", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника генпрокурора Віталія Каська, співпраця з Міжнародним кримінальним судом (Гаазьким трибуналом) не припинялась, а більше того стає інтенсивнішою, по мірі того як накопичуються нові факти та докази злочину режиму Януковича.

Інформація про "таємний" характер зустрічі очевидно суперечить здоровому глузду, оскільки сам факт зустрічі, тема і питання обговорення були широко висвітлені в пресі і на офіційному сайті Генпрокуратури.

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Під час зустрічі представникам Гаазького трибуналу генеральним прокурором Віталієм Яремою було публічно заявлено про готовність ГПУ до конструктивної співпраці з Офісом Прокурора МКС для встановлення істини у трагічних подіях, які відбувалися в Україні під час мирних акцій протесту.

Більше того, саме Генпрокуратура ініціювала направлення зібраних нею доказів вчинення злочинів проти людяності під час подій на Майдані до Гаазького трибуналу, що і стало поштовхом для зазначеного візиту прокурорів МКС до України.

Організацією візиту та підготовкою програми візиту делегації Офісу Прокурора МКС займалося Міністерство закордонних справ України, яке й визначало коло учасників зустрічі, окрім представників прокуратури.

"На жаль, в котре вимушені констатувати, що окремі ЗМІ не вважають за потрібне перевіряти інформацію, отримувати відповіді з першоджерела, користуючись вторинними інформаційними носіями, сумнівного походження", - заявили в ГПУ.