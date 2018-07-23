Сестра Сенцова заявила, що він знаходиться "в передсмертному стані"

Сенцов "у вигляді компромісу" погодився приймати дві-три ложки живильної суміші в день, однак цього недостатньо.

Український режисер з окупованого Криму Олег Сенцов, який голодує у російській колонії з 14 травня, перебуває на межі життя і смерті.

Про це британському виданню Independent сказала його двоюрідна сестра Наталія Каплан, передає 112.ua.

Каплан заявила, що Сенцов знаходиться в "передсмертному стані".

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"Ми не знаємо, скільки ще протягне, але нам сказали, що він вже в передсмертному стані. Просто диво, що голодування триває так довго", - цитує видання Каплан.

За її словами, Сенцов "у вигляді компромісу" погодився приймати дві-три ложки живильної суміші в день, але при його проблемах з серцем цього недостатньо.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд в серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі (крайня північ РФ).

14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

13 липня стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням про помилування її сина.