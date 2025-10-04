Воїни ЗСУ для цього використали дрони-перехоплювачі.

Українці успішно знешкодили декілька дронів у повітряному просторі Данії. При цьому зазначає, що це відбулося під час обміну бойовим досвідом у межах візиту української делегації.

"Наші фахівці з протидії ударним БПЛА підняли у повітря дрон "Стінг", який влучно знищив данський "Банши", - зазначають у Facebook Генштабу Збройних сил України.

При цьому додають, що на демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Європи, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами.

"Збиття зафіксоване на відео, і після показу українські пілоти БПЛА отримали десятки запитань від іноземних колег. Україна продовжує навчати європейців протидіяти новим викликам. Разом ми посилюємо обороноздатність Європи!", - наголошують в Генштабі ЗСУ.

Ситуація з невідомими дронами над Європою

Як повідовляв УНІАН, невідомі дрони літали в повітряному просторі Данії наприкінці вересня. Аеропорт "Ольборг" на півночі цієї країни в ніч з 24 на 25 вересня був закритий через це.

Видання The Wall Street Journal написало, що невідомі безпілотники над військовими та цивільними об'єктами Данії, ймовірно, є наслідком її рішення закупити далекобійну зброю, а також її непохитної підтримки України.

Видання нагадало, що Данія входить до числа найрішучіших прихильників України: вона віддала Києву всю свою артилерію, збільшила військові витрати та постійно закликає союзників рішучіше об'єднуватися проти Москви.

Влада Данії публічно не звинувачувала Росію у повітряному вторгненні, але чітко заявила, що Москва становить загрозу для її національної безпеки.

