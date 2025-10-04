Зокрема, до нього входять 60 самохідних гаубиць М110А2.

Греція готує для України пакет озброєння, який включає десятки одиниць артилерії та десятки тисяч боєприпасів і ракет, повідомляє видання Efsyn.

Міністерство національної оборони в найближчому майбутньому має намір продати або обміняти на рівноцінні матеріали та боєприпаси за міжурядовою угодою з Чеською Республікою 60 самохідних гаубиць М110А2 калібру 203 мм, а також 150 тисяч снарядів до них і тисячі ракет калібру 70 мм та 127 мм типу Zuni.

Зазначається, що це озброєння було віднесене до категорії неоперативно необхідного, оскільки вважається застарілим технологіями та не відповідає оперативним вимогам грецьких збройних сил. Матеріали надходять із запасів армії та ПС Греції, а доставка здійснюватиметься за принципом "як є".

Загальна вартість оборонного пакета оцінюється у понад 199 мільйонів євро.

До переліку входять:

60 гаубиць M110A2

50 000 осколково-фугасних снарядів M106

40 000 далекобійних снарядів M650 HERA (уламково-фугасний реактивний снаряд)

30 000 гранатометів M404 ICM (покращений конвенційний боєприпас)

30 000 покращених конвенційних снарядів M509A1 DPICM (подвійного призначення)

Остаточне рішення щодо передачі має ухвалити Урядова рада з національної безпеки (KYSEA) під головуванням прем’єр-міністра.

Як пише "Мілітарний", M110A2 — це американська самохідна гаубиця великого калібру (203 мм), призначена для ураження укріплених позицій, командних пунктів, складів боєприпасів та інших стратегічних цілей. Вона є модернізованою версією базової моделі M110, яка активно використовувалася з 1960-х років.

M110A2 здатна вести вогонь на відстань до 30 км (з реактивними снарядами типу HERA). Її основна перевага — потужність боєприпасів: один снаряд може важити понад 100 кг і завдавати значних руйнувань.

З початку 2000-х років M110A2 поступово виводиться з експлуатації у більшості країн НАТО через застарілість конструкції, низьку скорострільність і відсутність автоматизації.

Зараз на озброєнні Греції перебуває 25 винищувачів Mirage 2000-5, технічна підтримка яких припиниться у 2027 році.

Якщо Греція погодиться, літаки спершу викуплять США, Франція, Німеччина чи менші союзники, зокрема Чехія та Естонія, а вже потім вони потраплять до України. Естонія особливо зацікавлена в такій схемі.

