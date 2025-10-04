Атакувати НПЗ у Ленінградській області Силам оборони допомогли російські повстанці

Другий за потужністю НПЗ Росії отримав значні пошкодження.

До атаки на потужний російський НПЗ у Ленінградській області залучили місцевих повстанців. На зводі вражено обладнання для переробки нафти. Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Facebook.

Повідомляється, що у ніч на 4 жовтня Сили спеціальних операцій у взаємодії з російським повстанським рухом "Черная искра" уразили нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез". ССО та представники "Черной искры" координували свої дії під час планування операції.

У результаті було пошкоджено установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти). У Силах спеціальних операцій зазначили, що це критичне для ворога підприємство палає вже втретє у 2025 році.

Відео дня

Що відомо про удар по НПЗ у місті Кириші

Як писав УНІАН, в ніч на 4 жовтня нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" було вражено безпілотниками. Влада регіону повідомила про збиття семи БПЛА. Місцеві чули та бачили щонайменше чотири влучання у завод. На території промислової зони виникла пожежа.

"Киришинефтеоргсинтез" - це одне із найбільших і критичних підприємств ворога. Він може переробляти до 20,1 млн тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційне пальне та інші нафтопродукти.

Вас також можуть зацікавити новини: