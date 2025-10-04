Дорога займатиме добу.

Укрзалізниця з 10 жовтня запускає новий потяг, який з’єднає Україну та Румунію. Як повідомляє Міністерство розвитку громад і територій, потяг за маршрутом Київ-Бухарест куруватиме щодня.

Його маршрут пролягатиме через Київ, Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Велчинець, Унгени, Ясси та столицю Румунії Бухарест.

Дорога займатиме добу. Потяг відправлятиметься з Києва о 06:30, і прибуватиме до Бухареста о 06:47 наступного дня. У зворотному напрямку – з Бухареста о 19:10, до Києва прибуватиме о 19:41 наступного дня.

Поїзд прибуватиме на центральний вокзал Бухареста – Gara de Nord, звідки регулярно курсують швидкісні електрички до аеропорту.

Вартість квитка у купейному вагоні становитиме приблизно 3800 грн, їх уже можна придбати у застосунку або на сайті Укрзалізниці.

