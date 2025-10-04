Координатор чеської ініціативи щодо боєприпасів розповів про поточну ситуацію.

Фаворитом парламентських виборів у Чехії вважається популістська партія ANO на чолі з Андреєм Бабішем, який різко критикує міжнародну ініціативу, запущену у 2024 році урядом консерватора і прихильника Європи Петра Фіали з постачання боєприпасів в Україну.

Ця ініціатива дозволила поставити українській армії 3,5 мільйона снарядів великого калібру за вісімнадцять місяців, заявляє директор агентства Міністерства оборони Чехії, яке координує цю ініціативу, Алеш Витечка в інтерв'ю Le Monde.

За його словами, більша частина поставлених Україні боєприпасів - нові або нещодавно вироблені артснаряди. "Старих запасів більше немає, особливо для 155-мм снарядів (стандарти НАТО). Країни, які допомагають Україні, вже все передали. Два основні чеські виробники, STV Group і CSG, збільшили виробництво вдесятеро порівняно з періодом до вторгнення, але решта Європи залишається дуже повільною", - підкреслив він.

Витечка також зазначив, що Францію переконати брати участь у цій ініціативі не вдалося. Хоча країна надавала політичну підтримку.

"Франція не виділила гроші, оскільки у неї є власна національна промисловість, і уряд вважає за краще закуповувати безпосередньо у неї", - додав Витечка. Розмірковуючи над питанням, що ж станеться, якщо ця ініціатива вже завтра припиниться, він зазначив, що вони вже зараз прогнозують ситуацію у 2026 році, бажаючи зберегти поставки на рівні 2025 року.

"Якщо нам заборонять продовжувати, поставки поступово, але швидко скоротяться. Я не буду брехати, мені це страшно, оскільки Україна потребує підтримки. Російська армія отримала політичне завдання захопити Донецьку область до кінця року, але вже двічі зазнала невдачі. Ми повинні не допустити цього, продовжуючи постачати військову допомогу Україні", - підкреслив експерт.

А якщо Україна буде "слабкою" за столом переговорів, вона нічого не виграє, особливо проти Росії, яка не виявляє великого бажання до компромісів, підкреслив він. Через це вже зараз майбутню зиму називають вирішальною. Якщо Чехія зупинить ініціативу, союзникам доведеться шукати інший спосіб підтримки України.

Раніше УНІАН повідомляв, що чеська ініціатива щодо боєприпасів для України зміцнює міжнародну довіру і солідарність із союзниками. Саме тому, за словами президента Чехії Петра Павла, її необхідно продовжувати в тому разі, якщо переможе опозиційна партія ANO.

Крім того, вибори до парламенту в Чехії триватимуть ще недовго. Незабаром має розпочатися підрахунок голосів. В опитуваннях лідирує партія ANO Бабіша, яка має взяти 29,3% голосів.

