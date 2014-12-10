Кабмін пообіцяв українцям в два рази скоротити кількість контролюючих органів

Про це йдеться в програмі дій уряду.

При цьому кінцевою метою скорочення контролюючих функцій держави є приведення українських регуляторних органів до стандартів Євросоюзу.

Водночас, уряд має намір до 2017 року прийняти близько 1500 національних технічних стандартів, гармонізованих із стандартами ЄС. При цьому Україна має намір відмовитися від технічних стандартів, прийнятих ще в СРСР.

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Крім того, Кабмін збирається до 2017 року створити повну електронну базу технічних стандартів, що складається з 28 тис. позицій.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір скоротити адміністративне регулювання економіки шляхом внесення змін до 51 законодавчого акта. Реформи торкнуться законодавчих актів, якими встановлено загальні принципи здійснення адміністративних послуг та процедури їх надання в конкретних сферах господарської діяльності, а також регулюється діяльність акціонерних товариств.