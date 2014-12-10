Північно-Кримський канал стає непридатним і потребує реконструкції - фахівці
Північно-Кримський канал, якому вже більше 50 років, потребує модернізації і реконструкції.
Про це повідомляють Новини Криму з посиланням на начальника відділу водних ресурсів та меліорації земель Інституту сільського господарства Криму Валерія Ляшевського, - передає Керч.ФМ.
За його словами, велике гідротехнічне спорудження, яким є канал, приходить в непридатність.
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«Якщо ми 2-3 роки в такому режимі будемо його утримувати, то, за оцінками фахівців, ми можемо з ним просто напросто попрощатися», - сказав В. Ляшевський.
Він вважає, що кримська влада повинна реконструювати ту частину каналу, яка знаходиться на території півострова, а також «обов'язково домовитися про те, щоб його запустили в роботу».